Verträge enden: FCK im Saisonfinale ohne drei Spieler

Köln (SID) - Der 1. FC Kaiserslautern muss in seinen letzten beiden Saisonspielen in der 3. Fußball-Liga auf drei Spieler verzichten. Die auslaufenden Verträge von Gino Fechner und Christoph Hemlein sowie des aus Regensburg ausgeliehenen Alexander Nandzik werden nicht über den 30. Juni hinaus verlängert, das Trio steht den bereits geretteten Pfälzern beim Auswärtsspiel in Halle am Mittwoch nicht mehr zur Verfügung.

Gino Fechner wird Kaiserslautern im Saisonfinale fehlen © SID

Wie der Klub bekannt gab, sind hingegen mit Andre Hainault und Matheo Raab trotz endender Arbeitsverträge Lösungen gefunden worden, beide können damit weiter eingesetzt werden. Der an Zwickau ausgeliehene Elias Huth beendet die Saison bei den Sachsen und kehrt dann an den Betzenberg zurück.