Vertrag in Mailand unterzeichnet: Formel 1 bis 2024 in Monza zu Gast

Mailand (SID) - Die Zukunft des traditionsreichen Formel-1-Grand-Prix von Italien in Monza ist gesichert. Bei einem Ferrari-Festakt auf dem Mailänder Domplatz wurde am Mittwochabend im Beisein von Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey symbolisch der neue Vertrag unterzeichnet. Der Große Preis von Italien, der seit der Gründung der Formel 1 im Jahr 1950 durchgehend im Programm steht, bleibt bis mindestens 2024 im Kalender.

Vertragsunterschrift unter seiner Aufsicht: Chase Carey © SID

Das Formel-1-Rennen in Italien fand mit einer Ausnahme (1980) stets im Autodromo Nazionale Monza nördlich von Mailand statt. Am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) steigt der Große Preis von Italien bereits zum 70. Mal in der Königsklasse.

Um Deutschland macht die Formel 1 in der kommenden, auf 22 Rennen aufgestockten Saison derweil einen Bogen. Für das Rennen in Deutschland rücken Vietnam und die Niederlande ins Programm. Die laufende Saison umfasst 21 Rennen.