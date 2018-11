Vertragsklausel greift: Mainz verpflichtet Aaron Martin fest

Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat seinen bislang nur ausgeliehenen Linksverteidiger Aaron Martin dank einer automatischen Kaufoption bis 2023 an sich gebunden. Wie der Klub am Montag mitteilte, griff bei dem spanischen U21-Nationalspieler durch seinen 10. Pflichtspieleinsatz im Spiel am Sonntag gegen Werder Bremen (2:1) eine entsprechende Vertragsklausel.

Außenverteidiger Aaron Martin wird fest verpflichtet © SID

Aaron, der ab der U16 alle Nachwuchs-Nationalmannschaften Spaniens durchlaufen hat, war im Sommer vom spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona zu den Rheinhessen gewechselt.