Verwirrung um Dest-Transfer: Bayern oder Barca?

München (SID) - Bayern München ist beim Werben um Rechtsverteidiger Sergino Dest (19) von Ajax Amsterdam angeblich vom FC Barcelona ausgestochen worden. Nach Informationen des katalanischen TV-Senders TV3 ist Barca bereit, 20 Millionen Euro Ablöse plus bis zu fünf weitere Millionen als Bonus an den niederländischen Rekordmeister zu überweisen. Auch die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet von dem Angebot für den US-Nationalspieler.

Sergino Dest zieht es wohl zum FC Barcelona © SID

Allerdings waren in den Sozialen Medien am Dienstag Bilder von Dest im Kapuzenpullover mit der vielsagenden Ortsangabe "Paulaner Nockherberg" aufgetaucht. Dort hielt der FC Bayern am Montag sein traditionelles Oktoberfest-Fotoshooting in Lederhosen ab.