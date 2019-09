Vettel als Führender in die Schlussphase von Singapur

Singapur (SID) - Sebastian Vettel jagt in der Schlussphase des Großen Preises von Singapur seinen ersten Sieg seit mehr als einem Jahr. Der Ferrari-Pilot lag zu Beginn des letzten Renndrittels knapp vor seinem zuletzt so erfolgreichen Teamkollegen Charles Leclerc. Max Verstappen im Red Bull lag als Dritter auf Podestkurs, erst dahinter folgten das in dieser Phase überraschend langsame Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Sebastian Vettel führt den Großen Preis von Singapur an © SID

Weltmeister Hamilton war von Mercedes spät zum Reifenwechsel gerufen, was sich als Fehler herausstellte. Der Engländer fiel ins Mittelfeld zurück und musste sich mühsam nach vorn arbeiten.

Der Positionswechsel bei Ferrari kam unerwartet zustande: Vettel kam als Erster an die Box und machte in der Folge so viel Zeit gut, dass Pole-Setter Leclerc nach dem eigenen Stopp wenige Zehntelsekunden hinter ihm auf die Strecke kam und in der Folge aufgrund des Verkehrs zudem Zeit verlor. Zwei Safety-Car-Phasen ließen das Feld allerdings zusammenrücken, sodass die Schlussphase noch Spannung verspricht.