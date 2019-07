Vettel als klarer Außenseiter nach Silverstone

Köln (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel geht als klarer Außenseiter in den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone (Sonntag, 15.10 Uhr MESZ/RTL und Sky). Sportwettenanbieter bwin hat für einen Sieg des Heppenheimers die Quote 7,00 notiert, nicht nur dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton (1,65) und Valtteri Bottas (5,50) werden bessere Chancen ausgerechnet.

Vettel startet in Silverstone als klarer Außenseiter © SID

Auch Vettels Teamkollege Charles Leclerc wird bei einer Siegquote von 6,00 noch leicht stärker eingeschätzt als der Deutsche. Klarer Favorit ist allerdings Weltmeister Hamilton, der mit einem Heimsieg seine Führung im Gesamtklassement ausbauen will.