Vettel bedauert Aus der Grid Girls

Melbourne (SID) - Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat wenig Verständnis für die Abschaffung der Grid Girls und weitere Neuerungen in der Formel 1. Als Traditionalist finde er es "schade", sagte der Heppenheimer am Donnerstag am Rande des Großen Preises von Australien (Sonntag, 7.10 Uhr MESZ/RTL), dass die Nummerngirls zur neuen Saison abgeschafft wurden.

Sebastian Vettel (r.) bedauert Aus der Grid Girls © SID

Auch die Verschiebungen im Zeitplan, die Formel-1-Eigner Liberty Media in der Winterpause beschlossen hatte, kritisierte der 30 Jahre alte Ferrari-Pilot: "Ich bin etwas verwirrt, warum die Rennen später starten."

Die Grand Prix beginnen künftig nicht mehr zur vollen Stunde, sondern um zehn Minuten nach. Der Start der meisten Europarennen wird sogar um 70 Minuten auf 15.10 Uhr Ortszeit nach hinten wandern, um ein größeres TV-Publikum zu erreichen.

Bezüglich der Abschaffung der Grid Girls führte Formel-1-Boss Chase Carey zuletzt an, es gebe "ein bedeutendes Klientel, das der Meinung ist, Grid Girls passen nicht mehr in diese Welt". Dem dürfe man sich nicht verschließen, führte der US-Amerikaner aus. Die Schilder der Fahrer in der Startaufstellung werden künftig von Kindern gehalten, den sogenannten Grid Kids.