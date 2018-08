Vettel bei Ferrari-Heimspiel Wettfavorit vor Hamilton

Gibraltar (SID) - Nach seinem Triumph in Spa geht Sebastian Vettel beim Ferrari-Heimspiel in Monza als Wettfavorit in den Großen Preis von Italien am Sonntag (15.10 Uhr/RTL). Buchmacher bwin setzt für den Sieg des Heppenheimers eine Quote von 1,85 an, ein Erfolg von Vorjahressieger und Weltmeister Lewis Hamilton Hamilton wurde mit 2,75 notiert.

Vettel ist beim Rennen in Monza der Wettfavorit © SID

Im Kampf um den WM-Titel hat der Ferrari-Pilot acht Rennen vor Saisonende 17 Punkte Rückstand auf seinen Dauerrivalen. Gelingt Vettel bei seiner Aufholjagd der Erfolg auf dem Autodromo Nazionale Monza, würde er dort seinen insgesamt vierten Erfolg feiern und seinen ersten im Ferrari.

Bei der Frage nach dem Weltmeister 2018 liegt der Titelverteidiger mit einer Quote von 1,83 knapp vor Vettel. Gewinnt der Ferrari-Pilot seinen fünften Titel, zahlt bwin das 1,91-Fache des Einsatzes zurück.