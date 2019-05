Vettel mit Aufhängungsschaden im dritten Monaco-Training

Monte Carlo (SID) - Verpatzte Generalprobe für Sebastian Vettel: Der Heppenheimer verbremste sich im dritten freien Training vor dem Großen Preis von Monaco und crashte mit seinem Ferrari in der engen Kurve nach Start und Ziel in die Streckenbegrenzung. Die linke Vorderradaufhängung an seinem SF90 brach ebenso wie der Frontflügel. Die Einheit war damit für ihn beendet, auf seine Mechaniker wartet eine Menge Arbeit.

Vettel setzte seinen Ferrari in die Streckenbegrenzung © SID

Um 15.00 Uhr (RTL und Sky) steht bereits das wichtigste Qualifying des Jahres auf dem Programm: In den vergangenen 33 Jahren ging der spätere Monaco-Sieger 26-mal aus der ersten Startreihe ins Rennen. Seit 2009 war die Pole Position siebenmal das Fundament für den Prestigesieg im Fürstentum.

Vettel (31) steht vor dem sechsten Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) unter immensem Druck. Konkurrent Mercedes feierte bislang ausschließlich Doppelsiege. Der viermalige Weltmeister Vettel liegt als Vierter der Fahrer-WM bereits 48 Punkte hinter dem fünfmaligen Champion Lewis Hamilton (England/Mercedes) zurück.