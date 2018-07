Vettel nach Stallregie weiter vorn - Regen in Hockenheim

Hockenheim (SID) - In der 44. von 67 Runden setzte in Hockenheim der lange angekündigte Regen ein. Vorne fährt nach wie vor Sebastian Vettel, unter anderem dank einer Stallorder vom Ferrari-Kommandostand, der ihn an dem nach dem Reifenwechsel führenden Räikkönen vorbeilotste.

Vettel führt vor seinem Kollegen Kimi Räikkönen © SID

Hinter dem Ferrari-Duo folgten Bottas, Verstappen und Hamilton. Hülkenberg ist Siebter.