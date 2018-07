Vettel nach den Reifenwechseln vorn, Hamilton Fünfter

Silverstone (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel peilt beim Großen Preis von Großbritannien seinen vierten Saisonsieg an und könnte seine WM-Führung deutlich ausbauen. Nachdem alle Spitzenfahrer ihre planmäßigen Boxenstopps absolviert haben, führt der Heppenheimer in Silverstone weiter vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull.

Vettel führt das Rennen in Silverstone weiter an © SID

Die Aufholjagd von Weltmeister Lewis Hamilton, der bei seinem Heimspiel nach einer unverschuldeten Kollision mit Kimi Räikkönen (Finnland/Ferrari) in der ersten Runde zwischenzeitlich ans Ende des Feldes zurückgefallen war, stagniert nach 31 von 52 Runden vorläufig auf Rang fünf. Vor dem Briten, der in den vergangenen vier Jahren in Silverstone unschlagbar war, scheinen aber zumindest Räikkönen und Verstappen noch greifbar zu sein. Ein Fragezeichen steht allerdings hinter dem Reifenverschleiß bei den ungewöhnlich hohen Temperaturen.

Hamilton ging mit einem Punkt Rückstand auf Vettel in seinen Heim-Grand-Prix.