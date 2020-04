Vettel plant Zukunft: "Muss mir und Ferrari passen"

Köln (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel plant seine Zukunft weiter in Drei-Jahres-Abschnitten und denkt dabei auch an Ferrari. "Eine Einigung über eine Vertragsverlängerung muss sowohl mir als auch Ferrari passen. In der Vergangenheit habe ich immer Drei-Jahres-Verträge unterzeichnet. Jetzt bin ich zwar älter, ich fühle mich jedoch nicht alt", sagte der 32-Jährige in einer Videokonferenz mit italienischen Zeitungen.

Sebastian Vettel plant in Drei-Jahres-Abschnitten © SID

Vettels Kontrakt mit der Scuderia läuft Ende 2020 aus. Am Ende der vergangenen Saison hatte der Heppenheimer nur Rang fünf in der WM belegt und war damit auch hinter seinem jungen Teamkollegen Charles Leclerc gelandet. Der Kontrakt des Monegassen läuft noch bis 2022. Ferrari hatte mit Leclerc bis 2024 verlängert.