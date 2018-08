Vettel übernimmt nach dem Start in Spa die Führung

Spa-Francorchamps (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat kurz nach dem Start in den Großen Preis von Belgien seinem Dauerrivalen Lewis Hamilton die Führung abgenommen. Am Ende der langen Gerade zog der Heppenheimer in der ersten Runde am Mercedes-Piloten aus England vorbei, der sich vor Vettel die Pole Position gesichert hatte.

Vettel übernahm kurz nach dem Rennstart die Führung © SID

Nach einem schweren Unfall mit den Protagonisten Nico Hülkenberg (Emmerich/Renault) und Fernando Alonso (Spanien/McLaren) in der ersten Kurve rückte das Safety Car in Spa aus. Auch für Charles Leclerc (Monaco/Sauber) und Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo war das Rennen in der ersten Runde beendet.

Vettel ging mit 24 WM-Punkten Rückstand auf Hamilton ins 13. von 21 Saisonrennen.