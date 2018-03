Vettel vor Saisonstart: "Haben allen Grund zur Zuversicht"

Melbourne (SID) - Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel wähnt sich und sein Ferrari-Team vor dem Start in die neue Formel-1-Saison in einer guten Verfassung. "Wir haben allen Grund, zuversichtlich zu sein", sagte der 30-Jährige am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Australien in Melbourne (Sonntag, 7.10 Uhr MESZ/RTL). Allerdings wisse noch kein Team, wo jeweils die anderen stünden.

Vettel zeigte sich mit neuer Frisur zum Saisonstart © SID

Nach den Eindrücken der Tests sei Ferrari "in guter Form, aber wir könnten in besserer Form sein", führte der gebürtige Heppenheimer aus, der sich am Donnerstag mit ungewohnt raspelkurzem Haar unterhalb der Schläfen und im Nacken präsentierte.

Die Favoritenrolle schob Vettel dem Weltmeisterteam Mercedes und dem ebenfalls viermaligen Champion Lewis Hamilton (England) zu: "Lewis macht seit vielen Jahren einen tollen Job. Viel muss zusammenkommen, damit wir um die Meisterschaft kämpfen." Allerdings sei es "etwas Besonderes, gegen die Besten zu gewinnen. Und Lewis ist einer von ihnen."

Im Vorjahr gewann Vettel das Rennen im Albert Park von Melbourne und konservierte seine WM-Führung bis Anfang September, ehe ein Unfall und ein technischer Defekt binnen weniger Wochen nahezu alle Chancen zunichte machten.