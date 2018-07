Vettel will endlich ersten Hockenheimsieg: "Steht noch aus"

Hockenheim (SID) - Ferrari-Star Sebastian Vettel will im fünften Anlauf endlich sein Formel-1-Heimrennen in Hockenheim gewinnen - und damit den nächsten Schritt in Richtung WM-Titel machen. "Der Sieg steht noch aus. Das würde ich in diesem Jahr gerne nachholen", sagte Vettel, der aus dem 40 Kilometer entfernten Heppenheim stammt, der Sport Bild.

Sebastian Vettel will endlich auch in Hockenheim jubeln © SID

2010 holte der viermalige Weltmeister mit einem dritten Platz sein bislang bestes Ergebnis in der Kurpfalz. Seinen einzigen Sieg beim Großen Preis von Deutschland fuhr Vettel 2013 auf dem Nürburgring ein. In der Eifel fanden 2015 und 2017 trotz Vertrags aus wirtschaftlichen Gründen keine Rennen statt, auch die Zukunft des Hockenheimrings ist über das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) hinaus äußerst fraglich. Sicher ist bislang nur, dass es 2019 keinen Großen Preis von Deutschland geben wird. Die Betreiber beider Strecken wollen nicht mehr die geforderte Antrittsprämie zahlen.

Womöglich gerade deswegen hofft Vettel im Kampf mit Mercedes und Weltmeister Lewis Hamilton (England) auf riesige Unterstützung von den Rängen. "Wenn man ins Motodrom kommt, die ganzen Flaggen sieht und hoffentlich viele Leute in Rot, dann kribbelt es", sagte der 31-Jährige: "Das habe ich früher als Fan erlebt, jetzt im Auto zu sitzen und es von der anderen Seite aus zu erleben, macht tierisch Spaß."

Überhaupt will der 51-malige Grand-Prix-Sieger trotz WM-Führung und dem jüngsten Triumph bei Hamiltons Heimrennen in Silverstone weiter angreifen: "Unsere Position darf nicht dazu verleiten, dass wir uns in Sicherheit wiegen und ablenken lassen. Wir müssen jetzt kühl und nüchtern bleiben. Die Meisterschaft ist sehr eng, es geht hin und her, und Lewis und Mercedes sind sehr stark. Man darf auch Red Bull nicht abschreiben."

Besonders wichtig sei, dass Ferrari das Auto konstant weiterentwickele. "Das klappt im Moment sehr gut. Ich verspreche jedenfalls, wir machen weiter Druck und lassen nicht nach", erklärte Vettel, der vor dem elften von 21 Saisonrennen acht Punkte Vorsprung auf Hamilton aufweist.