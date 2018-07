Vettel zunächst Zweiter im Budapest-Training - Ricciardo knapp vorn

Budapest (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist seiner Favoritenrolle beim Großen Preis von Ungarn im ersten freien Training nicht ganz gerecht geworden. Am Freitagmittag belegte der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim auf dem Hungaroring vor den Toren Budapests mit einer Zeit von 1:17,692 Minuten den zweiten Rang.

Vettel belegte im ersten freien Training Platz zwei © SID

Sein früherer Teamkollege Daniel Ricciardo (Australien) war im Red Bull in 1:17,613 Minuten allerdings nur 0,079 Sekunden schneller. Rang drei ging an Max Verstappen im zweiten Red Bull in 1:17,701, der Rückstand des Niederländers auf Vettel betrug lediglich neun Tausendstel.

Mercedes war wie erwartet zunächst nur die dritte Kraft: Vettels WM-Rivale Lewis Hamilton (England) musste sich mit 0,423 Sekunden Rückstand auf die Spitze mit Rang fünf begnügen, vor dem Weltmeister belegte Kimi Räikkönen (Finnland) im zweiten Ferrari den vierten Rang (+0,335).

Der Emmericher Nico Hülkenberg musste seinen Renault eine halbe Stunde vor dem Ende der Einheit wegen eines Defekts abstellen. Der 30-Jährige belegte bei fast 30 Grad Lufttemperatur den achten Rang (+1,412).

Hamilton, der nach seinem Sieg beim Großen Preis von Deutschland mit 17 Punkten Vorsprung auf Vettel ins Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) geht, offenbarte wie viele Fahrer einige Anpassungsprobleme an die verwinkelte Strecke. Beim Herantasten ans Limit kam der 33-Jährige einmal spektakulär von der Strecke ab.

Vettel und sein Ferrari-Team gedenken beim letzten Rennen vor der Sommerpause des am Mittwoch verstorbenen langjährigen Marken-Präsidenten Sergio Marchionne mit Trauerflor an Rennoveralls und Boliden. In Budapest hängen die Fahnen am Ferrari-Motorhome an diesem Wochenende auf Halbmast.

Das zweite freie Training beginnt um 15.00 Uhr.