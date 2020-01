Vettels neuer Ferrari wird am 11. Februar präsentiert

Reggio nell'Emilia (SID) - Ferrari wird das neue Auto von Sebastian Vettel für die kommende Formel-1-Saison am 11. Februar (18.30 Uhr) präsentieren. Das gab der Rennstall am Dienstag bekannt. Stattfinden wird die Vorstellung der neuen "roten Göttin" im altehrwürdigen Theater der norditalienischen Stadt Reggio Emilia.

Vettels neuer Ferrari wird Anfang Februar vorgestellt © SID

In der Provinzstadt der Region Emilia-Romagna wurde 1797 in der damaligen Cispadanischen Republik, dem Vorläufer des Königreichs Italien, die italienische Flagge offiziell angenommen. Später wurde die Trikolore auch zum Symbol des vereinten Italiens. "Daher ist das Theater der perfekte Platz, den neuesten Ferrari zu enthüllen", heißt es in der Ferrari-Mitteilung.

In der Woche nach der Präsentation wird der neue Bolide bei den Testfahrten in Barcelona erstmals auf die Strecke gehen. Für Vettel könnte es die letzte Göttin sein. In der Szene wird vermutet, dass der viermalige Weltmeister seine letzte Saison für Ferrari bestreitet, sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus.