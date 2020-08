Vetter auch beim Heimspiel Sieger - Saisonziele "alle erreicht"

Köln (SID) - Der deutsche Speerwurf-Meister Johannes Vetter hat der Konkurrenz auch bei seinem Heim-Wettkampf in Offenburg keine Chance gelassen. Schon mit seinem ersten Versuch warf der 27-Jährige bei dem Meeting am Samstag vor knapp 330 Zuschauern die Sieger-Weite von 84,03 Metern. Anfang August hatte Vetter im finnischen Turku mit 91,49 m die Weltjahresbestleistung aufgestellt und knackte auch beim Wettkampf in Chorzow/Polen zwei Wochen später zweimal die 90-m-Marke.

Johannes Vetter gewinnt Heim-Wettkampf in Offenburg © SID

Dass die 91,49 m womöglich für olympisches Gold bei den aufgrund der Coronakrise auf 2021 verschobenen Spielen in Tokio gereicht hätten, spielt für Vetter keine Rolle: "Ich bin jemand, der sich auch an kleineren Zielen aufreiben kann. Und diese Ziele waren, in diesem Jahr deutscher Meister zu werden, über 90 Meter werfen und Weltjahresbester zu sein. Das habe ich alles erreicht", sagte der Weltmeister von 2017 im Aktuellen Sportstudio im ZDF.