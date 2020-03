VfB Friedrichshafen erhält Sepp-Herberger-Urkunde für Social Media

Köln (SID) - Ein besonders ausgeprägtes Engagement im Bereich Social Media hat der Fußballabteilung des VfB Friedrichshafen zur Sepp-Herberger-Urkunde verholfen. Der Verein vom Bodensee erhält den mit 5000 Euro dotierten Preis in der Kategorie Fußball Digital. Die Verleihung findet am kommenden Montag in Berlin statt.

Der VfB Friedrichshafen wird ausgezeichnet © SID

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger würdigt mit der Verleihung des Preises an den VfB Friedrichshafen die Arbeit des Vereins im Bereich der Sozialen Medien. "Wir stehen für Nachhaltigkeit, Vielfalt und sozialen Frieden", sagte der stellvertretende Abteilungsleiter Kristijan Jakic: "Wir wollen unsere erfolgreichen Aktivitäten in den sozialen Medien nutzen, um noch mehr für unseren Verein tun zu können."

Im Schatten der erfolgreichen Volleyball-Abteilung des Vereins entstand vor rund fünf Jahren die Idee, die Aufmerksamkeit für die Fußballer durch die Sozialen Medien zu stärken. Inzwischen hat allein der YouTube-Kanal 22.000 Abonnenten und damit beispielsweise mehr als doppelt so viele wie Bundesligist FSV Mainz 05. "Täglich wird eine Stunde in die Social-Media-Aktivitäten des Vereins investiert", sagte Jakic.