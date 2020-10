VfB: Hitzlsperger plant langfristig mit Mislintat

Köln (SID) - Der VfB Stuttgart plant langfristig mit Sportdirektor Sven Mislintat. "Ich denke, dass er sehr gut zu uns passt - und das nicht nur für zwei Jahre, sondern länger", sagte Vorstandschef Thomas Hitzlsperger zu Stuttgarter Zeitung/Nachrichten. Der Vertrag von Mislintat läuft noch bis zum 30. Juni 2021 und soll möglichst bald verlängert werden.

Der Vertrag mit Mislintat soll bald verlängert werden © SID

Mislintat will dem Bundesliga-Aufsteiger noch bis November oder Dezember Zeit geben, seine Arbeit zu beurteilen. Grundsätzlich strebt der 47 Jahre alte Westfale allerdings ebenfalls an, das Projekt in Stuttgart fortzuführen: "Natürlich kann ich mir eine weitere Zusammenarbeit vorstellen, es gab dazu auch schon erste Gespräche", sagte er beiden Zeitungen.

Hitzlsperger, der Mislintat bei der Kaderplanung viele Kompetenzen und großen Gestaltungsfreiraum einräumt, sieht die sportliche Leitung vor dem Gastspiel des VfB bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in deren Arbeit bestätigt. "Das Schöne ist für mich zunächst, dass die anfängliche Kritik an unserer sportlichen Ausrichtung verstummt ist", sagte er.