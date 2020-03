VfB: Kein Mannschaftstraining in der kommenden Woche

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart wird in der kommenden Woche kein Mannschaftstraining abhalten. Das teilten die Schwaben am Samstag mit. "Die Mannschaft wird jetzt erstmal mindestens eine Woche eine Pause machen. Wir müssen die Nachrichtenlage abwarten", sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo war am Samstag nochmals zusammengekommen.

Hitzlsperger betonte, "dass der Fußball genau das zu tun hat, was die Bevölkerung auch tut: nach Hause zu gehen und große Ansammlungen zu vermeiden", außerte der Ex-Nationalspieler, der am Montag mit den Klubvertretern aus der Bundesliga und 2. Bundesliga bei der Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs der Deutschen Fußball Liga (DFL) zusammenkommt.

Die vorläufige Aussetzung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Liga begrüßte der VfB-Klubchef ausdrücklich, "weil die Gesundheit der Menschen vor den sportlichen und wirtschaftlichen Interessen stehen muss".