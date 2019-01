VfB-Sportvorstand Reschke über Badstuber-Wechsel gesprächsbereit

Stuttgart (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber (29) steht beim Bundesligisten VfB Stuttgart womöglich vor dem Abschied. "Für beide Seiten war das vergangene halbe Jahr unbefriedigend. Sollten Holger und sein Berater in der aktuellen Transferzeit auf uns zukommen, werden wir Gesprächsbereitschaft zeigen", sagte Sportvorstand Michael Reschke der Bild-Zeitung.

Holger Badstuber könnte den VfB im Winter verlassen © SID

Er habe den Eindruck, so Reschke weiter, "dass sich Holger durchaus noch mal eine neue Herausforderung oder sogar ein Abenteuer vorstellen kann." Im vergangenen Sommer hatte der 31-malige Nationalspieler beim VfB einen neuen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Der Innenverteidiger, der derzeit an Wadenproblemen leidet, kam in der Hinrunde nur auf insgesamt sieben Liga-Einsätze, viermal lief er in der Startelf auf.