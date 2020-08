VfB Stuttgart gewinnt Testspiel gegen Sandhausen

Stuttgart (SID) - Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat im ersten Testspiel nach der Sommerpause gegen Fußball-Zweitligist SV Sandhausen einen deutlichen Sieg eingefahren. Gegen den Ligakonkurrenten der vergangenen Saison gewann das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo im Robert-Schlienz-Stadion in Stuttgart mit 6:1 (2:1).

Der VfB Stuttgart gewinnt mit 6:1 gegen Sandhausen © SID

Philipp Förster (23.), Gonzalo Castro (33.), Daniel Didavi (63.), Pascal Stenzel (78.), Wataru Endo (84.) und Nicolas Gonzalez (87.) sorgten für das halbe Dutzend beim VfB. Der Treffer von Sandhausens Kevin Behrens aus der 40. Minute war nur Ergebniskosmetik.

Die Stuttgarter sind am Montag in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Am ersten Spieltag (18. bis 21. September) empfangen sie den SC Freiburg.