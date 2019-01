VfB Stuttgart leiht Hoffenheims Zuber aus

Stuttgart (SID) - Der VfB Stuttgart verstärkt sich für den Abstiegskampf in der Bundesliga-Rückrunde mit dem Schweizer Nationalspieler Steven Zuber. Der 27-Jährige kommt leihweise bis zum Sommer von der TSG Hoffenheim, bei der er noch einen Vertrag bis Ende Juni 2020 besitzt. Zuber ist bereits der fünfte Spieler, den die Kraichgauer in diesem Winter verliehen haben.

Auf Leihbasis zum VfB: Steven Zuber © SID

Der Offensivakteur soll beim VfB helfen, das mit bisher nur zwölf Toren in 17 Bundesligaspielen unterdurchschnittliche Angriffsspiel zu beleben. "Mit seiner Wucht und seinem Durchsetzungsvermögen wird er unsere Offensive in der Rückrunde bereichern", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke über Zuber, der wegen einer Kapselverletzung erst nach dem VfB-Trainingslager in La Manga zur Mannschaft stoßen wird.

Zuber war 2014 von ZSKA Moskau nach Hoffenheim gewechselt, in dieser Saison kam er jedoch nicht auf die von ihm gewünschte Einsatzzeit. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam mit den tollen Fans in der Rückrunde möglichst viele Siege feiern werden", wurde Zuber vom VfB zitiert. Er sei "von der ersten Sekunde an" überzeugt gewesen und wolle "so schnell wie möglich" den Klassenverbleib schaffen.

Hoffenheim hat neben Zuber auch Felipe Pires (SE Palmeiras Sao Paulo), Kevin Akpoguma (Hannover 96), Torwart Gregor Kobel (FC Augsburg) und Vincenzo Grifo (SC Freiburg) in dieser Transferphase ausgeliehen und setzt damit das Vorhaben um, den Kader nach dem Aus in der Champions League zu verkleinern. Die Leihe Zubers sei "für beide Seiten eine gute Lösung", sagte TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen.