VfB Stuttgart verlängert mit Ascacibar bis 2023

Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 21 Jahre alte Argentinier ist nun bis Juni 2023 an die Schwaben gebunden. Er war im August 2017 vom argentinischen Erstligisten Estudiantes de La Plata zum VfB gekommen.

Ascacibar verlängert vorzeitig um ein Jahr © SID

"Er identifiziert sich mit unserem Klub und er brennt darauf, mit dem VfB erfolgreich zu sein. Wir trauen ihm zu, in Zukunft eine absolute Führungsrolle in unserem Team einzunehmen", sagte Sportvorstand Michael Reschke. In der abgelaufenen Saison bestritt Ascacibar 29 Bundesligaspiele.