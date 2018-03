VfB-Trainer Heynen zurückhaltend: "Berlin für mich Favorit"

Friedrichshafen (SID) - Trainer Vital Heynen vom deutschen Volleyball-Rekordchampion VfB Friedrichshafen stapelt auch nach 32 Siegen in Serie tief. "Mit dieser Mannschaft und diesem Trainer bleibt Berlin für mich Favorit gegen uns", sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Duell gegen Meister BR Volleys am Sonntag (14.30 Uhr). Beim Gegner sitzt Stelian Moculescu auf der Bank.

Vital Heynen zeigt sich vor dem Topspiel bescheiden © SID

Die beiden Spitzenteams bekommen es innerhalb kürzester Zeit dreimal miteinander zu tun. Am Mittwoch hatte sich Friedrichshafen in der Champions League im Hinspiel der Top-12-Runde 3:2 in Berlin durchgesetzt, das Rückspiel findet kommenden Donnerstag am Bodensee statt. Dazwischen steht das Treffen in der Bundesliga auf dem Programm.

"Natürlich wäre es wichtig, die Serie auszubauen", sagte Heynen, blieb aber mit Blick auf seinen Gegenüber vorsichtig: "Stelian Moculescu versteht schon etwas von Volleyball." Der frühere Bundestrainer war Mitte Februar aus dem Ruhestand zurückgekehrt und bei den BR Volleys eingestiegen.

Friedrichshafen führt die Tabelle mit 18 Siegen aus 18 Spielen und 54 Punkten klar vor Berlin (43) an, der VfB steht bereits als Hauptrundensieger fest. "Wir werden versuchen, das Spiel am Sonntag zu gewinnen", so Heynen: "Gleichzeitig müssen wir aber auch aufpassen, dass wir am Donnerstag das weitaus wichtigere Spiel nicht verlieren."