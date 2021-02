VfB fünf bis sechs Wochen ohne Gonzalez

Stuttgart (SID) - Der VfB Stuttgart muss mindestens bis Mitte März auf seinen Angreifer Nicolas Gonzalez verzichten. Der 22 Jahre alte Argentinier, der in seinen bisherigen 14 Einsätzen in der Fußball-Bundesliga sechs Treffer erzielt hatte, zog sich am Samstag im Spiel bei Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Dies ergab eine eingehende Untersuchung am Montag. Nach Angeben seines Vereins wird Gonzalez fünf bis sechs Wochen ausfallen.