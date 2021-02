VfB hofft auf Kapitän Castro - Matarazzo freut sich auf Khedira

Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC auf den Einsatz seines Kapitäns Gonzalo Castro. Der 33-Jährige soll nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel am Freitag das Abschlusstraining absolvieren. Ob Castro dann schon eine Option für das Spiel sei, "ist noch offen", sagte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. Es werde eng.

Gonzalo Castro: Einsatz gegen die Hertha ungewiss © SID

Verzichten muss der Coach noch länger auf Stürmer Nicolas Gonzalez wegen eines Faserrisses. "Er wird uns voraussichtlich noch mindestens vier Wochen fehlen", sagte Matarazzo. Gonzalo weilt aktuell in Argentinien bei seiner Familie. Angeschlagen ist Daniel Didavi, der wegen muskulärer Probleme individuell trainiert. Abwehrspieler Marc Oliver Kempf hat indes eine Erkältung auskuriert.

Im Blickpunkt steht am Samstag die Rückkehr des früheren VfB-Profis Sami Khedira, der 2007 mit den Schwaben Meister geworden war. "Der VfB kann stolz sein, einen so großartigen Spieler entwickelt zu haben. Auch wenn man seine Karriere anschaut: Er hat vom Gefühl her alles gewonnen. Es tut der Bundesliga gut, so einen Spieler zurückzugewinnen. Es freut mich, auf ihn zu treffen", betonte Matarazzo.

Die Berliner schätzt Matarazzo "besser ein, als ihr Tabellenplatz aussagt. Gerade unter Pal Dardai wird Hertha kämpfen, beißen und sehr geschlossen auftreten. Das wird extrem unangenehm für uns."