VfB verpflichtet Mavropanos vom FC Arsenal

Stuttgart (SID) - Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart treibt seine Saisonplanung voran und holt Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos vom FC Arsenal für ein Jahr auf Leihbasis an den Neckar. Der frühere griechische U21-Nationalspieler (22) war in der Rückrunde der vergangenen Saison an Zweitligist 1. FC Nürnberg ausgeliehen, wo er zwölf Pflichtspiele bestritt.

Mavropanos kommt vom FC Arsenal zu den Schwaben © SID

"Wir kennen uns seit unserer gemeinsamen Zeit bei Arsenal, entsprechend lange beobachte ich seine Entwicklung", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. Der 1,94 m große Neuzugang sei "zweikampfstark, antrittsschnell und passt mit seinen Fähigkeiten und seinem Ehrgeiz sehr gut zu uns".