VfL-Trainer Lerch will "Schritt über die Ziellinie machen"

Wolfsburg (SID) - Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will gegen den SC Freiburg am Mittwoch (14.00/MagentaSport/Eurosport) den ersten Matchball zum Gewinn der vierten Meisterschaft in Folge nutzen. "Wir wollen unbedingt den Schritt über die Ziellinie machen. Das ist unser großes Ziel als Mannschaft, darauf liegt der ganze Fokus", sagte Trainer Stephan Lerch am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Drei Spieltage stehen in der Liga noch aus. Der VfL hat acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayern München.

Über möglich Feierlichkeiten habe man sich "noch keine großen Gedanken gemacht. Klar wäre es schön, wenn wir nach dem Spiel einen Erfolg zu feiern haben, der natürlich unter den Umständen anders aussehen wird, als das in den letzten Jahren der Fall war. Aber der Fokus liegt voll und ganz auf dem Spiel. Das müssen wir erstmal gewinnen. Und das wird auch kein Selbstläufer", betonte der 35-Jährige.

Der SC Freiburg hat seit dem Restart nach der Corona-Zwangspause mehr als ein Drittel seiner Tore gemacht und gewann zuletzt mit 6:1 gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Köln. "Freiburg lebt natürlich von ihren schnellen Offensivleuten. Da haben sie eine hohe Qualität in ihrem Kader. Sie sind jederzeit in der Lage, die vermeintlichen Top-Mannschaften zu ärgern", so Lerch. Im Hinspiel war es der Mannschaft aus dem Breisgau aber nicht gelungen. Da gewann der VfL mit 8:0