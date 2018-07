VfL Wolfsburg gewinnt Stadtduell gegen Lupo Martini

Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat das Stadtduell gegen Lupo Martini Wolfsburg für sich entschieden. Das Team von Bruno Labbadia gewann den Test gegen den Regionalligisten mit 3:0 (1:0). Die Treffer erzielten Neuzugang Wout Weghorst (28.), Josip Brekalo (83.) und Admir Mehmedi (85.).

Josip Brekalo erzielt das 2:0 für den VfL Wolfsburg © SID

Die Wolfsburger, die sich den Klassenerhalt erst in der Relegation gegen Holstein Kiel gesichert hatten, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 18. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten SV Elversberg. In der Bundesliga empfangen die Niedersachsen zum ersten Spiel der neuen Saison eine Woche später Schalke 04.