"Viel, viel besser": Guardiola lobt City-Spielweise

Manchester (SID) - Teammanager Pep Guardiola (48) vom englischen Fußballmeister Manchester City sieht die spielerische Leistung seiner Mannschaft positiver als im Vorjahr. "Die Art, wie wir spielen, ist viel, viel besser", sagte Guardiola: "Jeder weiß genau, was er zu tun hat, jeder hilft dem anderen. Wenn das passiert, können wir mithalten. Wenn wir dann verlieren, verlieren wir halt. Aber ohne Kummer."

City ließ gegen Bournemouth keinen einzigen Torschuss zu © SID

In der Vorsaison hatte City die Premier League mit 100 Punkten und 106 erzielten Toren dominiert. In der aktuellen Spielzeit tun sich die Skyblues schwerer. Im Zweikampf mit dem FC Liverpool von Jürgen Klopp übernahm Manchester am vergangenen Wochenende aber wieder die Tabellenführung. Neun Spieltage vor Saisonende trennt beide Klubs ein Punkt.

Der frühere Bayern-Trainer Guardiola könnte allerdings auch mit einer Niederlage im Titelkampf leben. "Ich weiß, dass in unserer Gesellschaft nur der Erste die Anerkennung bekommt und der Zweite der absolute Verlierer ist. Aber es ist unmöglich, das über meine Spieler zu denken, absolut unmöglich", sagte er: "Wir haben neun oder zehn Spiele mehr gemacht als Liverpool. Das sind viele Minuten in unseren Beinen."