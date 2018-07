Vielseitigkeit: Deutschland führt in der Nationenwertung - Krajewski im Einzel vorn

Aachen (SID) - Die deutschen Vielseitigkeitsreiter haben beim CHIO in Aachen nach zwei von drei Teildisziplinen den zehnten Sieg im Nationenpreis im Visier. Nach dem Springen am Freitagabend führt die Equipe von Bundestrainer Hans Melzer mit 79,40 Fehlerpunkten klar vor Frankreich (90,90) und Neuseeland (92,50). Die Entscheidung fällt am Samstagmorgen im abschließenden Geländeritt (ab 10.00 Uhr).

Krajewski liegt nach der ersten Teildisziplin in Führung © SID

Die deutsche Meisterin Julia Krajewski (Warendorf) legte sowohl auf Samourai du Thot als auch auf Chipmunk einen fehlerfreien Ritt hin und setzte sich mit beiden Pferden an die Spitze der Einzelwertung. Europameisterin und Titelverteidigerin Ingrid Klimke (Münster) leistete sich auf Hale Bob einen Abwurf und fiel auf Rang vier zurück.

Am Freitagmorgen hatte Krajewski auf Chipmunk in der Dressur einen Vierfachsieg der Gastgeber angeführt. Dahinter folgten Klimke mit Hale Bob, die ehemalige Team-Weltmeisterin Bettina Hoy (Rheine) auf Designer und Krajewski auf Samourai du Thot.

Deutschland musste ohne den dreimaligen Olympiasieger Michael Jung (Horb) und Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) auskommen. Sowohl Jungs Erfolgspferd Sam als auch Auffarths Opgun Louvo waren kurzfristig nicht einsatzbereit. Für den Titelverteidiger reiten in der Nationenwertung deshalb Krajewski mit Samourai du Thot, Klimke mit Hale Bob, Andreas Dibowski (Döhle) mit Corrida und Kai Rüder (Blieschendorf) mit Colani Sunrise.