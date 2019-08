Vielseitigkeits-EM ohne deutsche Meisterin Krajewski

Warendorf (SID) - Die deutsche Meisterin Julia Krajewski muss wegen einer Fußverletzung ihres Championatspferdes Samourai du Thot auf die EM der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen (28. August bis 1. September) verzichten. "Ich bin am Boden zerstört zu schreiben, dass sich Sam nicht so schnell erholt hat, wie wir es uns erhofft hatten, und mehr Zeit brauchen wird, um wieder vollständig fit zu werden", teilte die 30-Jährige am Sonntagabend auf Instagram mit.

Julia Krajewski nach Geländeritt weiter in Führung © SID

Bereits beim CHIO in Aachen Mitte Juli hatte die Junioren-Bundestrainerin wegen der Verletzung des 13 Jahre alten Wallachs gefehlt. Die Warendorferin Krajewski, 2016 in Rio auf Samourai du Thot Olympiazweite mit der Mannschaft, galt als Fixstarterin für die Heim-EM.