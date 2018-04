Vier Matchbälle für NBA-Champion Golden State

San Antonio (SID) - Die Golden State Warriors stehen in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA dicht vor dem Sprung in die zweite Runde. Der Titelverteidiger gewann bei den San Antonio Spurs das dritte Spiel 110:97 und hat in der best-of-seven-Serie beim Stand von 3:0 vier Matchbälle.

Kevin Durant mit Golden State vor Viertelfinaleinzug © SID

Superstar Kevin Durant war bei den Warriors mit 26 Punkten und neun Rebounds Wegbereiter zum Erfolg über die Spurs, knickte aber im letzten Viertel leicht um. "Mit geht's gut. Es ist nichts", sagte Durant nach dem Spiel und gab Entwarnung.

Die Spurs traten im dritten Duell ohne ihren Cheftrainer Gregg Popovich an. Der 69-Jährige, gleichzeitig US-Nationalcoach, stand einen Tag nach dem Tod seiner Ehefrau Erin nicht an der Seitenlinie. Popovich wurde von seinem Assistenten Ettore Messina ersetzt.

Wie den Warriors fehlt auch den New Orleans Pelicans nur noch ein Sieg. Angeführt von Nikola Mirotic (30 Punkte) und Anthony Davis (28) gewannen die Gastgeber 119:102 gegen die Portland Trail Blazers, es steht damit 3:0. Die Philadelphia 76ers gingen durch ein 128:108 bei Miami Heat 2:1 in Führung.