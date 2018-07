Vier-Nationen-Turnier: Deutschland mit Auftaktsieg

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Hockey-Herren sind mit einem souveränen Auftaktsieg in das Vier-Nationen-Turnier in Düsseldorf gestartet. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gewann gegen Frankreich 6:1 (1:0). Die Tore für Deutschland erzielten Timm Herzbruch (3., 31., 34.) sowie Lukas Windfeder (36.) und Niklas Wellen (46., 49.).

Timm Herzbruch steuerte drei Treffer zum Kantersieg bei © SID

In Düsseldorf trifft die Mannschaft des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) noch auf Irland (Freitag/19.15 Uhr) und Olympiasieger Argentinien (Sonntag/11.45 Uhr). Das Turnier ist das letzte in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Bhubaneswar/Indien (28. November bis 16. Dezember). Im ersten Spiel des Turniers im Rheinland hatte sich Argentinien 3:1 (2:0) gegen Irland durchgesetzt.