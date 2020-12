Vier Tage nach Unfall: Grosjean besucht Rettungskräfte

Sakhir (SID) - Formel-1-Pilot Romain Grosjean ist vier Tage nach seinem schweren Feuerunfall beim Großen Preis von Bahrain an die Strecke zurückgekehrt, um sich bei den Unfallhelfern zu bedanken. Mit Bandagen an den Händen und einer Orthese am Fuß traf Grosjean am Donnerstag unter anderem Rennarzt Dr. Ian Roberts und Alan van der Merwe, den Fahrer des Medical Car.

Formel 1: Grosjean bedankt sich bei den Rettungskräften © SID

Zwei Feuerwehrleuten, die schnell am Unfallort waren, überreichte er eine Miniatur-Version eines Formel-1-Helmes. Zudem besuchte Grosjean die Garage seines Haas-Teams. Am Sonntag (18.10 Uhr MEZ/RTL und Sky), beim zweiten Rennen in Bahrain, wird Grosjean nicht teilnehmen können und durch den Brasilianer Pietro Fittipaldi ersetzt.

Der Franzose hofft noch, beim Saisonfinale in Abu Dhabi (13. Dezember) noch einmal ins Cockpit zu steigen. Es wäre sein letztes Rennen für Haas, im kommenden Jahr fahren Mick Schumacher und der Russe Nikita Masepin für die Amerikaner.

Grosjeans Bolide war am vergangenen Sonntag in der ersten Runde mit mehr als 220 km/h eingeschlagen, der Wagen wurde in zwei Teile zerrissen und brannte lichterloh. Grosjean konnte sich nach 26 Sekunden im Feuer aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien, er erlitt Verbrennungen an den Handrücken. Anschließend verbrachte er drei Nächte im Krankenhaus.