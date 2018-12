Viererpack des Jahres: Kamil Stoch

Köln (SID) - Am 6. Januar landet Kamil Stoch im exklusivsten Klub der Skisprung-Welt. "Jetzt sind wir zu zweit", sagt Sven Hannawald, der dem Polen noch im Auslauf der Schanze in Bischofshofen auf die Schulter klopft. 16 Jahre nach Hannawald hat auch Stoch alle Springen der Vierschanzentournee gewonnen, in seiner Heimat ist er spätestens jetzt ein Volksheld.

Seit 2002 hatte Hannawald bei jeder Tournee um seinen Rekord gezittert. Nun hat das Bibbern ein Ende, und der Sachse beweist Größe. "Das war von einem anderen Stern. Bislang musste ich in diesem Klub immer mit mir selbst reden. Jetzt können wir zwei uns unterhalten", sagt Hannawald.

Stoch wirkt zunächst ein wenig überfordert, taut erst später auf. Wie passend: Am Abend wird Polens Sportler des Jahres 2017 gekürt, auch dort heißt der Sieger Kamil Stoch - vor Robert Lewandowski. Einen Monat später holt Stoch auch Olympia-Gold. Was für ein Wintermärchen.