Vierte Niederlage: Sigurdsson verpasst mit Japan WM-Hauptrunde

München (SID) - Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat mit Japan den Einzug in die Hauptrunde bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark endgültig verpasst. Der Sechste der Asienmeisterschaft unterlag Island in München trotz einer ansprechenden Leistung 21:25 (12:13) und hat nach der vierten Niederlage im vierten Spiel keine Chance mehr, die Runde der besten zwölf Teams zu erreichen.

Sigurdsson verlor mit seinem Team auch gegen Kroatien © SID

Beste Werfer vor 6000 Zuschauer in der Olympiahalle waren die Isländer Arnor Thor Gunnarsson vom Bundesligisten Bergischer HC und Stefan Rafn Sigurmannsson mit jeweils fünf Toren. Durch den zweiten Sieg trotz schwacher Chancenverwertung wahrte der EM-13. seine Chance auf die Hauptrunde.

"Sie haben den Sieg verdient, waren immer einen Schritt voraus. Ich bin zufrieden mit der Leistung meines Teams, vielleicht brauchen wir noch zwei bis drei Jahre, um solche Spiele zu gewinnen", sagte Sigurdsson. Der Isländer hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) 2016 sensationell zum EM-Titel geführt.