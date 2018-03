Vierte Niederlage in Serie für Nowitzki und Mavericks

Dallas (SID) - Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga NBA die vierte Niederlage in Folge kassiert. Der 39 Jahre alte Starspieler erwischte einen schwachen Tag und kam in 24 Minuten Spielzeit lediglich auf vier Punkte. Besser machte es sein Teamkollege Maximilian Kleber, der deutsche Nationalspieler kam auf neun Zähler und drei Assists in knapp zehn Minuten.

Nowitzki kassierte die vierte Niederlage in Folge © SID

Dallas hat keine Chance mehr auf eine Teilnahme an den Play-offs, gleiches gilt für die Atlanta Hawks. Ohne den geschonten Braunschweiger Dennis Schröder, der im Spiel zuvor mit 41 Punkten einen persönlichen Rekord aufgestellt hatte, verlor das Team aus Georgia nun mit 90:105 bei den Sacramento Kings.