Vierte Pole nacheinander: Leclerc auch in Sotschi vorn

Sotschi (SID) - Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat seinen Ferrari auch beim Großen Preis von Russland in Sotschi auf die Pole Position gestellt und damit zum vierten Mal nacheinander den besten Startplatz für das Rennen am Sonntag (13.10 Uhr/RTL und Sky) geholt. Im Qualifying am Samstag verwies der Monegasse Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes und seinen Teamrivalen Sebastian Vettel (Heppenheim) auf die Plätze zwei und drei.

Leclerc holt zum vierten Mal den besten Startplatz © SID

Vettel war "nicht rundum zufrieden, ich konnte nicht das Maximum aus dem Auto rausholen. Der Start wird sehr wichtig sein, und die Geschwindigkeit ist da, wir werden sehen." Leclerc schwärmte von seinem Auto: "Es fühlt sich großartig an, und es ist toll, wieder auf der Pole zu stehen, der Start ist hier sehr wichtig."

Hamilton sprach von einem "anstrengenden Qualifying, weil die Jungs da vorne im Jet-Modus sind und eine unglaubliche Geschwindigkeit auf den Geraden haben. Ich hatte nicht erwartet, es in die erste Reihe zu schaffen."