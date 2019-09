Viertes Heimspiel ohne Sieg: 96-Coach Slomka muss um Job bangen

Köln (SID) - Trainer Mirko Slomka ist mit Hannover 96 auch im vierten Heimspiel sieglos geblieben und muss beim Fußball-Zweitligisten wohl um seinen Job bangen. Zum Abschluss des achten Spieltags in der 2. Bundesliga unterlagen die Niedersachsen im Duell der Absteiger dem 1. FC Nürnberg 0:4 (0:3). Durch die bereits vierte Niederlage in dieser Spielzeit rutschten die in der Krise steckenden Niedersachsen mit acht Punkten auf Rang 15 ab.

Slomkas 96er verloren gegen Nürnberg mit 0:4 © SID

Georg Margreitter (3.) brachte die Gäste vor 26.800 Zuschauern nach einer schön ausgeführten Freistoßvariante mit dem ersten Torschuss der Partie in Führung. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Hanno Behrens (26.) nach einer Verlängerung von Robin Hack per Kopf für die Franken. Vor dem Pausenpfiff sorgte Hack (45.) nach einem Sololauf gegen desaströs verteidigende Hannoveraner, die ihr erstes Montagsspiel seit 2002 verloren, bereits für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Margreitter (83.) mit seinem zweiten Treffer.

Der seit fünf Spielen ungeschlagene FCN kletterte fünf Plätze auf Rang sieben und hat zwölf Zähler auf dem Konto.