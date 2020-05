Virtuelle Formel 1: Leclerc knapp geschlagen

Köln (SID) - Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat in der virtuellen Formel 1 nur knapp seinen dritten Sieg verpasst. Beim fünften Event im Konsolenspiel F1 2019 wurde der Teamkollege von Sebastian Vettel hinter dem britischen Pole-Setter George Russell (Williams) Zweiter. Rang drei ging beim Virtual GP auf der Strecke in Barcelona an Esteban Gutierrez (Mexiko/Mercedes).

Charles Leclerc hat den Sieg knapp verpasst © SID

Formel-3-Pilot David Schumacher (19) wurde bei seinem zweiten Einsatz 13. Vor einer Woche hatte der Sohn des sechsmaligen Grand-Prix-Siegers Ralf Schumacher für das Team Racing Point Rang elf geholt. Direkt vor dem Neffen von Rekordweltmeister Michael Schumacher landete der belgische Fußball-Nationaltorhüter Thibaut Courtois.

"Ich habe mich leider gedreht. Wahrscheinlich, weil die Reifen noch kalt waren", sagte David Schumacher bei RTL.