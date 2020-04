Virtuelle MotoGP: Zweites Rennen mit Marquez und Rossi

Köln (SID) - Serien-Weltmeister Marc Marquez (Spanien) und der neunmalige Champion Valentino Rossi (Italien) werden am zweiten virtuellen Rennen der Motorrad-Königsklasse MotoGP teilnehmen. Zehn Piloten treten am Sonntag (15.00 Uhr) in der offiziellen Simulation von Milestone auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg an.

In einem Qualifying wird die Startreihenfolge ermittelt, danach messen sich die Fahrer in einem Rennen über zehn Runden. Das eSport-Event ist live auf motogp.com, esport.motogp.com, YouTube (MotoGP- und MotoGP-eSport-Kanal) sowie Sozialen Medien (Twitter, Instagram, Facebook) zu sehen. In Deutschland überträgt auch der Sender ServusTV (servusmotogp.com) das Rennen.

Die virtuelle Premiere in Mugello hatte der jüngere Bruder von Marc Marquez, Alex Marquez, vor Francesco Bagnaia (Italien) und Maverick Vinales (Spanien) für sich entschieden. Der 41 Jahre alte Rossi hatte gefehlt, Marc Marquez hatte das Podest verpasst.