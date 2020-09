Virtueller Spendenlauf zur Unterstützung der Sporthilfe-Athleten

Köln (SID) - Zur Unterstützung der von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten initiieren zahlreiche Prominente und Spitzensportler am kommenden Wochenende einen virtuellen Spendenlauf. Die Teilnehmer laufen am Samstag und Sonntag an einem Ort ihrer Wahl eine Strecke zwischen 2,5 km und einer Marathondistanz, am Ende soll die Gesamtdistanz von 12.500 km zusammenkommen. Diese entspricht der Entfernung bis nach Tokio, Schauplatz der auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele.

Niklas Kaul rechnet mit fairerem Wettkampf © SID

Zu den Unterstützern aufseiten der aktiven Sportler gehören unter anderem Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul und die Hockey-Nationalmannschaften, aus dem Bereich Fernsehprominenz beteiligen sich unter anderem Moderator Johannes B. Kerner und Extremsportler Joey Kelly. Auch Unternehmen und Vereine können sich anschließen. Bei der Anmeldung wird um eine Spende gebeten, der Erlös kommt den 4000 von der Sporthilfe unterstützten Athletinnen und Athleten zugute.