Viviani gewinnt dritte Vuelta-Etappe - Kwiatkowski weiter vorne

Alhaurín de la Torre (SID) - Der italienische Radprofi Elia Viviani hat die dritte Etappe der 73. Auflage der Vuelta gewonnen. Der italienische Meister vom Team Quick-Step Floors setzte sich nach 178,2 km von Mijas nach Alhaurin de la Torre im Massensprint vor seinem Landsmann Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) und Weltmeister Peter Sagan (Slowakei/Bora-hansgrohe) durch und feierte seinen ersten Tagessieg bei der Spanien-Rundfahrt.

Elia Viviani hat die dritte Etappe der Vuelta gewonnen © SID

Das Rote Trikot als Führender der Gesamtwertung behält der Pole Michal Kwiatkowski (Sky), der auf der ersten Sprintetappe 13. wurde. Kapitän Emanuel Buchmann vom deutschen Team Bora-hansgrohe kam als 26. ebenfalls mit dem Hauptfeld ins Ziel und bleibt Siebter im Klassement mit 32 Sekunden Rückstand auf Kwiatkowski.

Das vierte Teilstück führt am Dienstag über 161,4 km von Velez-Malaga nach Alfacar. Insgesamt stehen 21 Etappen auf dem Programm, am 16. September steigt das traditionelle Finale in Madrid.