Vlhova besiegt Shiffrin, Geiger gute Sechste

Flachau (SID) - Skirennläuferin Christina Geiger hat vier Wochen vor der WM im schwedischen Are erneut eine starke Leistung gezeigt. Beim Weltcup-Slalom im österreichischen Flachau belegte die Oberstdorferin drei Tage nach einem fünften Rang beim Rennen im kroatischen Zagreb diesmal Rang sechs. Es war die dritte Top-Ten-Platzierung nacheinander für die 28-Jährige, nachdem sie am Neujahrstag ebenfalls Siebte beim Parallel-Slalom in Oslo geworden war.

Christina Geiger belegte in Flachau Rang sieben © SID

Von der Weltspitze war Geiger bei dichtem Schneetreiben allerdings erneut weit entfernt. Ihr Rückstand auf Petra Vlhova (Slowakei), die nach Bestzeit im zweiten Lauf ein wenig überraschend mit 0,15 Sekunden vor Seriensiegerin Mikaela Shiffrin (USA) gewann, betrug 2,68 Sekunden. Katharina Liensberger (Österreich), Dritte nach der nachträglichen Disqualifikation von Anna Swenn Larsson (Schweden), lag 1,61 Sekunden vor Geiger. Lena Dürr (Germering) erreichte Rang 15.

Shiffrin belegte im sechsten Slalom der Saison zum ersten Mal nicht den ersten Platz. Vlhova feierte ihren dritten Saisonsieg.