Völler: Havertz geht im Sommer nicht

München (SID) - Sport-Geschäftsführer Rudi Völler (58) vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist davon überzeugt, dass Ausnahmetalent Kai Havertz auch in der kommenden Saison noch beim Werksklub spielen wird. "Dass ein Jahrhunderttalent wie er irgendwann andere Ambitionen hat, ist normal. Dann werden wir uns zusammensetzen. Jetzt ist der Zeitpunkt aber noch nicht gekommen. Er wird im Sommer nicht gehe", sagte der Weltmeister von 1990 im Fußball-Talk "Wontorra" bei Sky Sport News HD.

Rudi Völler: Kai Havertz soll noch eine Saison bleiben © SID

Der 19-jährige Havertz besitzt bei den Rheinländern noch einen Vertrag bis 30. Juni 2022. In der laufenden Saison war der Youngster der beständigste Bayer-Profi und hat sich auch in der Nationalmannschaft etabliert.

Völler sagte zu seiner eigenen Zukunft: "Es geht immer weiter. Ob ich nun in einem, in zwei oder in drei Jahren aufhöre, muss man schauen. Viel wichtiger ist: Bayer Leverkusen wird auch in Zukunft gut aufgestellt sein." Zuletzt hatte es Spekulationen über einen Abschied Völlers in Leverkusen gegeben.