Völler nach 0:3: "Weniger reden, mehr auf dem Platz zeigen"

Leverkusen (SID) - Sport-Geschäftsführer Rudi Völler nimmt die Mannschaft von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen nach dem 0:3 am Sonntag in Leipzig in die Pflicht. "Jeder Einzelne ist gefordert", sagte der 58-Jährige bei Sky Sport News HD, "im kommenden Spiel gegen Stuttgart können die Spieler beweisen, dass sie richtige Kerle sind."

Rudi Völler fordert mehr Einsatz der Spieler © SID

Angesprochen auf die Kritik von Kevin Volland ("Das war von uns ohne Struktur auf dem Platz") nach dem Spiel, meinte Völler: "Es gilt für alle: Weniger reden, mehr auf dem Platz zeigen. Wir können es definitiv besser, das haben wir schon mehrfach bewiesen."

Bayer-Trainer Heiko Herrlich sieht sich für die bevorstehenden Aufgaben mit dem Werksklub gewappnet. "Ich fühle mich mutig und habe genug Kraft, um der Mannschaft vorzuleben, wie man die richtige Mentalität findet", sagte Herrlich am Montag nach dem Training.

Das nächste Spiel gegen den VfB Stuttgart am Freitag kommender Woche (23. November/20.30 Uhr/Eurosport-Player) sei eine richtungweisende Begegnung, "wir stehen in der Pflicht, zu gewinnen", meinte der Coach. Die Rheinländer holten in der Bundesliga in dieser Saison aus elf Spielen nur elf Punkte.