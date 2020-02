Völler über Havertz: "Froh, dass wir ihn dieses Jahr noch gehalten haben"

Köln (SID) - Rudi Völler geht offenbar von einem Abschied von Nationalspieler Kai Havertz im Sommer aus. "Ich bin froh, dass wir ihn dieses Jahr noch gehalten haben", sagte der Sportgeschäftsführer von Bayer Leverkusen vor dem Europa-League-Hinspiel am Donnerstag (18.55 Uhr/RTL) gegen den FC Porto in einem Interview in der Sendung "100% Bundesliga - Fußball bei Nitro", "wie es im Sommer aussieht, das werden wir dann sehen."

Havertz (vorn) dürfte kaum zu halten sein © SID

Völler weiß, dass es schwer wird, Havertz zu halten. "Er hat noch Vertrag bis 2022 – das sind natürlich die klassischen Fakten", so der Weltmeister von 1990, der vor der laufenden Saison bereits intensive Überzeugungsarbeit leisten musste. "Im Sommer gab es schon Interesse, aber wir haben ihm erklärt, dass es ihm guttut, wenn er noch ein Jahr bei uns bleibt. Und das war auch eine richtige Entscheidung."

Der 20 Jahre alte Havertz gilt als das größte Talent des deutschen Fußballs. Der gebürtige Aachener befand sich jedoch in der Hinrunde in einem Formtief. Im Dezember wurde er bei seiner Auswechslung im Heimspiel gegen Hertha BSC (0:1) von den eigenen Fans sogar ausgepfiffen. Dagegen stand offenbar ein 125-Millionen-Euro-Angebot des FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp. Zuletzt hatte Havertz wieder zu seiner alten Stärke gefunden.